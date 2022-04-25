МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла РИА Новости информацию о внезапных визитах налоговиков в квартиры граждан — физлица имеют право на неприкосновенность жилища, а проверки граждан проводятся на территории налогового органа. СМИ: ФНС взялась за схемы нелегального использования труда самозанятых

Появившаяся информация о внезапных визитах налоговиков в квартиры граждан "не соответствует действительности", сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что граждане имеют право на неприкосновенность жилища, а выездная налоговая проверка данной категории налогоплательщиков проводится на территории налогового органа. В этом случае налоговый орган, как правило, направляет требование о предоставлении документов, в ответ на которое налогоплательщик может представить документы и пояснения любым удобным способом.

"Стоит отметить, что выездные налоговые проверки физических лиц назначаются только в исключительных случаях при наличии подтвержденных фактов неуплаты налогов, когда иные формы диалога с налогоплательщиком не дали соответствующих результатов", — отмечает служба.

"Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения не допускается", — отметили в ФНС.

При этом налоговая проверка к таким особым случаям не относится.