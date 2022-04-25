БЕРЛИН, 25 апр — ПРАЙМ. Товарное подразделение немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn совместно с правительством ФРГ работает над планом создания "злакового моста" для обеспечения поставок порядка зерновых из Украины в третьи страны, сообщает издание Handelsblatt. Аналитики повысили прогноз по урожаю и экспорту зерновых с Украины

Наличие таких планов изданию подтвердили в DB Cargo, дочке Deutsche Bahn, специализирующейся на товарных перевозках. По словам парламентского секретаря министерства транспорта Михаэля Тойера, он работает над тем, чтобы обеспечить отгрузку 20 миллионов зерновых, "чтобы избежать мировой катастрофы голода".

По его словам, ведутся переговоры с Украинскими железными дорогами, европейскими железнодорожными операторами, в том числе Польшей, Чехией, Словакией, Румынией. В настоящее время изучается, как такой "мост" может быть реализован на практике, речь при этом в переговорах идет о 20 тысяч отгрузках, обеспечении принципа паритета участвующие стран. Федеральное правительство Германии, по данным издания, может предоставить финансирование, правительство для этих целей уже выделило 430 миллионов евро, на текущей неделе будет принято решение об окончательном объеме финансирования со стороны Берлина. Кроме того, в переговорах участвуют Еврокомиссия, ООН.

Поскольку Украина отправляла свои поставки на зерновых кораблях, стороны пытаются сохранить эти цепочки поставок, но поскольку это осложнено военными действиями, то будет задействован железнодорожный транспорт. Также план предполагает помощь Украине сельхозтехникой, запчастями.

Предполагается, что DB Cargo будет играть центральную роль в этой системе поставок. Контейнеры с зерновыми культурами будут поставляться в порты Адриатического моря или Северного моря с последующей отправкой в регионы, которые наиболее нуждаются в продовольственных поставках, например, Эфиопию, Ливан, Индонезию.