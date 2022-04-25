МОСКВА, 25 апр — Прайм. Лизинговые проекты по авиации будут авансироваться и финансироваться через Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 100%, а не на 60% (по прежней схеме остальные 40% приходились на внебюджетные источники), сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24". Набиуллина назвала новую схему расходования средств ФНБ

"Да, что касается авиапромышленности: еще в июле прошлого года было принято решение о выделении дополнительных средств в капитал "Ростеха" от развития нескольких направлений: на завершение НИОКРа и расширение производства МС-21, на завершение программы импортозамещения на SSJ и МС-21 и на компенсацию процентных ставок по кредитам на лизинговые платежи", — сказал Мантуров.

"И если в прошлом году в июле месяце обсуждался вопрос о выделении средств из ФНБ в пропорции 60 на 40: 60% из ФНБ и внебюджетные источники 40% должны привлекаться для лизинговых платежей. Но по итогам проведения совещания у президента не так давно было принято решение о 100% авансировании и финансировании через ФНБ лизинговых проектов по авиации", — продолжил он.