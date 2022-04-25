МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в рамках ФНТП развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы планирует разработать подпрограмму развития селекции и семеноводства кукурузы, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков, следует из проекта постановления правительства на regulation.gov.ru. Путин утвердил комплексную программу развития авиации

"Доля новых гибридов кукурузы отечественной селекции, применяемых в промышленном производстве кукурузы в настоящее время, составляет менее 40%, тогда как мировой опыт показывает, что для сбалансированного развития комбикормовой и пищевой промышленности соотношение собственного производства семян сортов и гибридов кукурузы и их импорта должно быть в пределах 50 на 50", — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению министерства, отставание в уровне научных исследований в отношении сортов и гибридов кукурузы несет дополнительные угрозы зависимости от иностранных поставщиков и стагнации развития в РФ пищевой и комбикормовой промышленности. Для примера, сейчас в общем объеме высеянных семян кукурузы используется не более 37% семян отечественной селекции, и это является низким показателем.

При формировании комплексных научно-технических проектов основными заказчиками проектов со стороны агробизнеса выступают организации, работающие в кукурузоводческой подотрасли и входящие в состав агропромышленных холдингов — например, ООО "Био-Тон", ГК "Русагро", ООО "ССП "Генофонд" и другие, с долями по производству зерна кукурузы ‎на внутреннем рынке в 15,5%, ‎12,1% и 12,4% соответственно.

Территориальные производственные программы по селекции ‎и семеноводству кукурузы будут сосредоточены в Южном, Северо-Кавказском, Центрально-Черноземном и Дальневосточном регионах. Планируется, что гибриды кукурузы, созданные в рамках подпрограммы, к концу 2030 года будут размещаться на площади не менее 400-450 тысяч гектаров, а ее прогнозируемый валовый сбор в 2025 году составит ‎не менее 13-15 миллиона тонн.

По данным Федеральной таможенной службы России (с учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС), объем импорта семян кукурузы для посева в 2019 году составлял 6,7 миллиарда рублей, а в 2020 году — ‎9,3 миллиарда рублей.