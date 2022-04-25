МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Глава Technip Арно Петон (Arnaud Pieton) сообщил, что санкции Евросоюза могут значительно замедлить работы инжиниринговой компании Technip Energies NV на проекте "Новатэка" "Арктик СПГ 2".

Ряд антироссийских санкций ввели страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине. В частности, Евросоюз запретил поставку РФ оборудования для нефтепереработки и производства СПГ. Эксперты считают, что из-за этих ограничений российскому нефтегазу придется передвинуть дальше сроки модернизации НПЗ, а также реализации крупнотоннажных СПГ-проектов.

Technip занимается проектированием, поставкой оборудования, материалов и комплектующих, строительством и вводом в эксплуатацию проекта "Арктик СПГ 2". Контракт компании с "Новатэком" предусматривает запуск первой очереди.

"Санкции ЕС теперь более обращены к СПГ-продукции, СПГ-технологиям и сервисам, что делает реализацию проекта ("Арктик СПГ 2" — ред.) более сложной, может быть, даже очень сложной", — приводит агентство Блумберг слова Петона с пресс-конференции. Он отметил, что Technip Energies ищет больше информации о введенных ранее санкциях ЕС, и фирма теперь проявляет "особую осторожность" касательно любых дополнительных расходов на проект "Арктик СПГ 2".

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ-2" запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год. При этом на предыдущей неделе глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что компания работает над уточнением сроков и конфигурацией проекта.

Technip Energies NV занимается проектированием и технологиями в области СПГ, водорода и этилена. Фирма зарегистрирована в Нидерландах, штаб-квартира находится в Париже. Штат компании составляет около 15 тысяч человек в 34 странах.