МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Программы развития Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-петербургского государственного университета (СПбГУ) были выполнены по большинству показателей, в результате оба вуза повысили уровень своей образовательной деятельности, но значительно просели в научно-исследовательской сфере, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам проверки программ развития двух ведущих вузов страны за период до 2020 года. Счетная палата предлагает оптимизировать количество субсидий для АПК

"По итогам реализации программ развития ключевые показатели деятельности обоих вузов в основном изменились в лучшую сторону: увеличилось число студентов, повысился средний балл ЕГЭ абитуриентов, выросла общая численность аспирантов. Оба вуза нарастили свое присутствие в международных предметных и отраслевых рейтингах. Положительную динамику имеют и показатели финансово-экономической деятельности: объемы доходов вузов увеличились", — цитирует ведомство выступление на коллегии аудитора Дмитрия Зайцева.

Однако целевые показатели этих программ не всегда позволяли оценить качественный прогресс университетов. "На фоне положительной динамики показателей образовательной деятельности, оба вуза значительно просели в научно-исследовательской сфере", — говорится в материалах.

Так, по итогам реализации программ ни МГУ, ни СПбГУ не стали лидерами в сфере научных исследований и разработок. "За последние пять лет наблюдалось уменьшение показателя доли доходов от НИОКР в общих доходах университетов. Например, в СПбГУ фактическая доля доходов, получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР, оказалась почти в 2 раза ниже планового значения, установленного в программе развития", — сообщил Зайцев. Исследование показало, какие специалисты наиболее востребованы на рынке

По показателю доходов от НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника МГУ и СПбГУ также отстают от других ведущих российских вузов. Так, в 2020 году в МГУ данный показатель находился на уровне 492 тысячи рублей, в СПбГУ – всего 75 тысяч рублей. В свою очередь такие университеты, как ИТМО, МИСиС, МФТИ, МИФИ, имели доходы более 2 миллионов рублей в расчете на одного научно-педагогического работника.

Счетная палата обратила внимание и на недостаточно эффективное использование имущества, приобретенного в рамках реализации программ развития. Так, в СПбГУ по 8-17,5 месяцев простаивала техника и установки стоимостью 634,4 миллиона рублей, а МГУ более полугода не использовал оборудование на сумму свыше 692,1 миллиона рублей. Кроме того, часть используемого научного оборудования не была загружена на полную мощность. В СПбГУ, например, в разные годы около 20% оборудования работало только 20% от заявленного времени.

"Таким образом, с учетом указанных фактов реализация программ развития оценивается Счетной палатой как недостаточно эффективная", — констатировал Зайцев. По итогам проверки Счетная палата рекомендовала Минобрнауки разработать единый подход к определению расчетного и фактического времени работы оборудования, а также подготовить методику оценки эффективности реализации программ развития вузов, в том числе с учетом программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".