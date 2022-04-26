МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Великобритания решила ввести запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые "могут использоваться против Украины", сообщает департамент по международной торговле. Великобритания отменила все пошлины на товары с Украины

"Великобритания объявила запрет на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для притеснения героического народа Украины. Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга", — отмечается в заявлении.

При этом не уточняется, о каком конкретном оборудовании и технологиях идет речь.

Отмечается, что данная мера поможет закрыть все существующие лазейки, чтобы не позволить России покупать соответствующие товары и технологии у Британии.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.