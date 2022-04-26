ЛОНДОН, 26 апр — ПРАЙМ. Великобритания отменила пошлины на все товары с Украины в рамках британо-украинского соглашения о свободной торговле, сообщает департамент международной торговли Британии. Британия ужесточила экспортные ограничения для России

"Все пошлины на товары, импортированные с Украины, теперь будут снижены до нуля, и все квоты будут отменены в рамках соглашения о свободной торговле, что обеспечит экономическую поддержку Украине в трудную минуту", — говорится в заявлении ведомства.

Премьер-министр Борис Джонсон во время своего визита в Киев обещал снизить пошлины на украинские товары.

От пошлины будут освобождены мед, ячмень, консервированные помидоры, мясо птицы и другие.