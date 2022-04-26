МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Посольства Луганской и Донецкой народных республик в Москве будут открыты в ближайшее время, не исключено, что в течение месяца или двух, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Киев намерен национализировать всю российскую собственность на Украине

"Будем стараться, чтобы (было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой", — отметил он.

Собеседник агентства предположил, что диппредставительства республик Донбасса могут открыться в течение "месяца или двух".

Россия с 22 февраля установила дипотношения с Луганской и Донецкой народными республиками после признания их независимости.

Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совета безопасности обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.