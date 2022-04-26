МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. России потребуется десять лет на восстановление экономики до уровня 2021 года на фоне западных санкций, пишет РБК со ссылкой на исследование S&P Global Market Intelligence. СМИ указало на рекордные доходы России от продажи нефти

Падение ВВП России в 2022 году, согласно прогнозу, составит 11,1%, к 2023 году страна сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%, рост ожидается только в 2024 году — на 1,6%. К 2026 году, по мнению аналитиков, ВВП увеличится на 1,9%. Как полагают аналитики, инфляция в 2022 году составит 17,8%, в 2023 году — 10%, в 2024-м— 7,5% и к 2026 году она сократится до 4,6%.

ВВП Украины в текущем году сократится на 45,7%, предполагают аналитики, по их мнению, на восстановление национальной экономики потребуется пять лет. Падение экономики также ожидается в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане из-за тесных экономических связей с Россией. Другим странам региона, скорее всего, удастся избежать рецессии, но растущая инфляция, сбои в цепочках поставок и изменение потребительского поведения все же ослабят рост экономики.

Рост экономики США, согласно исследованию, замедлится с 5,7% в 2021 году до 3% в 2022 году, и до 2,8% в 2023 году.

Рост мирового ВВП в 2022 году замедлится до 3,2% после роста на 5,8% в 2021 году, считают в S&P Global Market Intelligence. Прогноз был пересмотрен в сторону уменьшения (на 0,1%) в связи с более слабым ростом экономики Соединенных Штатов в начале текущего года.