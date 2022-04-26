МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Россияне смогут заполнить заявление на получение ежемесячных выплат на детей от 8 до 17 лет можно досрочно, говорится в Telegram-канале Минтруда.

Уточняется, что сделать это можно будет с 15.00 мск 26 апреля через портал госуслуг, а 1 мая заявления автоматически поступят в Пенсионный фонд. Они будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней.

В случае, если срок рассмотрения заявления будет продлен, заявитель получит соответствующее уведомление.