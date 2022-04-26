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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220426/836755516.html
Россияне смогут досрочно заполнить заявления на "детские" выплаты
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Россияне смогут заполнить заявление на получение ежемесячных выплат на детей от 8 до 17 лет можно досрочно, говорится в Telegram-канале Минтруда. Уточняется, что сделать это можно... ПРАЙМ, 26.04.2022
общество , экономика, новости, минтруд рф, выплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Россияне смогут заполнить заявление на получение ежемесячных выплат на детей от 8 до 17 лет можно досрочно, говорится в Telegram-канале Минтруда.
Уточняется, что сделать это можно будет с 15.00 мск 26 апреля через портал госуслуг, а 1 мая заявления автоматически поступят в Пенсионный фонд. Они будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней.
В случае, если срок рассмотрения заявления будет продлен, заявитель получит соответствующее уведомление.