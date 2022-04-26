МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма, сообщает пресс-служба Кремля. Турция закрыла небо для самолетов России, направляющихся в Сирию

"Рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма. Выражено особое удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении регулярного диалога", — говорится в сообщении.