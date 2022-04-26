2022-04-26T15:34:00+03:00
2022-04-26T15:50:40+03:00
2022-04-26T15:34:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220426/836757008.html
Путин и Эрдоган обсудили развитие двухсторонних отношений
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма, сообщает... ПРАЙМ, 26.04.2022
бизнес, экономика, мировая экономика, новости, туризм, владимир путин, реджеп эрдоган, отношения
https://cdnn.1prime.ru/images/83675/73/836757337.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83675/73/836757337.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83675/73/836757336.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83675/73/836757336.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83675/73/836757330.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83675/73/836757330.jpg
https://1prime.ru/society/20220423/836739387.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма. Выражено особое удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении регулярного диалога", — говорится в сообщении.