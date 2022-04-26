МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1кв2022) 3,5% 4,6%
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2022) 1,3% 1,7%
4:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2022) 1% 1,2%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (май) -15,5 -16
12:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
14:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
15:30 USD США — ЗСальдо внешней торговли товарами (март) -106,35 млрд долл  
15:30 USD США — ЗТоварные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март) 1,4%  
17:00 USD США — ЗИндекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март) -4,1% -1,7%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -8,02 млн барр 2,167 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,185 млн барр  
19:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (март) 5,9% 4,3% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (март) 4,1% 4,5% (прогноз)
предв. RUB ВВП (месячный) (г/г) 6,6%  
22:30 RUB ВВП (квартальный) (г/г) 5%  
  RUB X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 и телеконференция менеджмента    
  RUB Русал — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2022    
  RUB Fix Price — операционные результаты и неаудировнаная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022    
  RUB Магнит — СД (созыв ГОСА, рекоменд. по фин. див-дам 2021) 245,31 (9м2020) + 245,31 (фин) — див-д 2020 294,37 (9м2021) — див-д 2021
  RUB Энел Россия — СД (созыв ГОСА, рекоменд. по див-дам 2021, отчет Гендиректора о работе ПАО за 1кв2022)    