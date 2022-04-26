События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 апреля
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1кв2022)
|3,5%
|4,6%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2022)
|1,3%
|1,7%
|4:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2022)
|1%
|1,2%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (май)
|-15,5
|-16
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|14:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|15:30
|USD
|США — ЗСальдо внешней торговли товарами (март)
|-106,35 млрд долл
|15:30
|USD
|США — ЗТоварные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март)
|1,4%
|17:00
|USD
|США — ЗИндекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март)
|-4,1%
|-1,7%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-8,02 млн барр
|2,167 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,185 млн барр
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (март)
|5,9%
|4,3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (март)
|4,1%
|4,5% (прогноз)
|предв.
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|6,6%
|22:30
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|5%
|RUB
|X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Русал — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2022
|RUB
|Fix Price — операционные результаты и неаудировнаная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022
|RUB
|Магнит — СД (созыв ГОСА, рекоменд. по фин. див-дам 2021)
|245,31 (9м2020) + 245,31 (фин) — див-д 2020
|294,37 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|Энел Россия — СД (созыв ГОСА, рекоменд. по див-дам 2021, отчет Гендиректора о работе ПАО за 1кв2022)
https://1prime.ru/state_regulation/20220426/836758558.html