ВАШИНГТОН, 26 апр — ПРАЙМ. Канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями, сообщает National Post. Производители напитков в России встретили ряд трудностей

"Федеральное правительство хочет дать себе право не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы в Канаде, принадлежащие лицам, находящимся под международными санкциями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые положения включены в бюджетный законопроект, представленный в палату общин.

По данным издания, законопроект в случае принятия позволит продавать замороженные активы.