МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Тенденция перехода с импортных вин на российские наблюдается в ресторанах Москвы, на этом фоне у отечественных производителей — при условии сохранения нынешних цен — есть все шансы оттеснить вина Нового света и Италии, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Эксперт рассказал о возможностях российского ИИ в сфере импортозамещения

"Рестораны Москвы сейчас взяли тренд на замену импортных вин отечественными… Российское вино раньше плохо заходило в рестораны, потому что проигрывало в соотношении цена-качество европейскому. Сейчас из-за поднятых цен и проблем с логистикой (касательно зарубежных вин — ред.) у российских виноделов есть очень серьезный шанс зайти на полки и закрепиться. Если российские виноделы не будут поднимать цены, то смогут отбить много позиций у Нового света и Италии", — сказал Миронов.

Омбудсмен отметил, что у потребителя в Москве сегодня есть запрос на российское вино. "И мы тут идем навстречу потребителю. Кроме того, понимаем, что через какое-то время логистические проблемы будут выбивать ту или иную позицию, а российские бренды должны быть стабильны", — добавил он.

Так, сеть ресторанов "Мясо&Рыба" подписала договор с группой "Абрау-Дюрсо" о поставках вина. "Взяли два вида игристого, уже поставили в рестораны и получили хорошие отзывы от гостей. Количество бутылок и видов игристого со временем будет расширяться. Это качественное шампанское, сделанное традиционным методом, не хуже европейских брендов и по аналогичной цене", — сказал Миронов.

Владелец ресторана "Л.Е.С." Руслан Стекольщиков рассказал РИА Новости, что заведение также постепенно переходит на российское вино, а часть поставщиков алкоголя перешла на систему предоплаты. "Мы расширили ассортимент этикеток, добавив в карту российские и крымские вина, которые не были представлены в ней до этого. Некоторые поставщики алкоголя убрали скидки или уменьшили ее сумму, чтобы не увеличивать цену продукции. Другие увеличили цену, но оставили скидку в том же размере, как и прежде", — сообщил он.

В ресторане Tacobar в свою очередь рассказали, что их винная карта, которая в основном представлена винами Нового света, претерпела изменения, и цены увеличились на 10%. Но на российских производителей вина ресторан переходить не планирует. "По той причине, что хорошее российское вино по цене стоит столько же, сколько импортное. У нас современный мексиканский ресторан, и это не в нашей концепции", — пояснили в ресторане.