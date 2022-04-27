МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Фонд "Росконгресс" опубликовал архитектуру программы Петербургского международного экономического форума в 2022 году. МИД считает объективным разворот России на Восток

Согласно информации, в рамках трека "Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени" планируется обсудить ситуацию на мировом рынке газа, новые формы международного сотрудничества, а также продовольственную безопасность и азиатский вектор в экономике.

Участники также рассмотрят глобальные вызовы, с которыми столкнулась Россия, и переход от антикризисной повестки к потенциалу экономики.

Кроме того, в рамках форума пройдут бизнес-диалоги Россия — Китай, Россия — Европа, Россия — Иран и Россия — Казахстан.

Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.