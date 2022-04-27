МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия в ближайшие 1,5-2 года будет жить в очень сложной ситуации, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

По предварительным оценкам Минэкономразвития, спад ВВП РФ в 2022 году составит 8,8%, отметил он.

Инфляция в текущем году, согласно базовому прогнозу, составит 20,7%, а в следующем году превысит 6%.

Как отметил глава Счетной палаты, на стабилизацию ситуации в экономике в текущем году потребуется более 4 триллионов рублей из федерального бюджета. По его словам, все полученные в этом году доходы бюджета от нефтегазового сектора в размере 6,3 триллионов будут потрачены.