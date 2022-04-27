Президент РФ Путин заявил о провале планов по экономическому удушению России
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Планы недружественных государств по экономическому удушению России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей.
По его словам, Запад хотел перенести проблемы прошлого в настоящее, пытался загнать Россию в медвежий угол, но не достиг этой цели и взялся за экономическую войну.
"Шаг за шагом, используя всякие предлоги, иногда просто без всяких предлогов внедряли новые санкционные ограничения. Кстати, сегодняшние планы экономического удушения также провалились", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Москва успешно блокировала санкционный удар: банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом, устояли и не посыпались. Глава государства отметил, что бизнесу и ключевым отраслям оказывалась и будет оказываться необходимая поддержка.
Россия ответит на грубые и часто топорные рестрикции большей открытостью к предпринимательству, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов, заявил лидер страны.
Путин поручил правительству и парламенту продолжить работу над антикризисными мерами и усилить контроль, обеспечив ритмичную работу внутреннего рынка.
Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
https://1prime.ru/state_regulation/20220427/836770365.html