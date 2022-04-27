МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Планы недружественных государств по экономическому удушению России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей. Путин анонсировал скорую индексацию пенсий

По его словам, Запад хотел перенести проблемы прошлого в настоящее, пытался загнать Россию в медвежий угол, но не достиг этой цели и взялся за экономическую войну.

"Шаг за шагом, используя всякие предлоги, иногда просто без всяких предлогов внедряли новые санкционные ограничения. Кстати, сегодняшние планы экономического удушения также провалились", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Москва успешно блокировала санкционный удар: банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом, устояли и не посыпались. Глава государства отметил, что бизнесу и ключевым отраслям оказывалась и будет оказываться необходимая поддержка.

Россия ответит на грубые и часто топорные рестрикции большей открытостью к предпринимательству, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов, заявил лидер страны. Кудрин прогнозирует "очень сложную" ситуацию в российской экономике

Путин поручил правительству и парламенту продолжить работу над антикризисными мерами и усилить контроль, обеспечив ритмичную работу внутреннего рынка.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.