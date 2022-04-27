МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2022 года снизились на 1,2% в годовом выражении после нулевой динамики в четвертом квартале 2021 года, сообщил Росстат. Цены на продукты в России понизились с 16 по 22 апреля

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 1,2%", — говорится в документе.

В публикации Росстата уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в течение 2021 года. Так в первом квартале они снизились в годовом выражении на 4% (вместо прежней оценки спада на 3,9%), во втором выросли на 7% (против 6,8% по прежней оценке), в третьем рост составил 8,9% год к году (против 8,8%), в четвертом — не изменились (по прежней оценке был рост на 0,5%). Оценка роста реальных располагаемых доходов по итогам 2021 года уточнена до 3% с прежних 3,1%.

Росстат в 2019 году отказался от публикации ежемесячных данных о денежных доходах населения и теперь публикует их ежеквартально.

Рост реальных зарплат в России в феврале ускорился до 2,6% в годовом выражении с 1,9% в январе, сообщил в среду Росстат.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2022 года составила 57 344 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 12%", — говорится в сообщении.

По предварительным данным статистического ведомства, реальные зарплаты в РФ по итогам 2021 года выросли на 2,9%.

Уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%, следует из доклада Росстата.

Новый исторический минимум по безработице в России был зарегистрирован в феврале (до этого минимальный уровень составлял 4,3%).

"В марте 2022 года 3,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2022 года составил 4,1% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу марта 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в марте 2022 года составила 74,5 миллиона человек.