МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе-марте 2022 года увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте сельхозпроизводство выросло на 3%, говорится в оперативном докладе Росстата. Объем внешней торговли России в феврале вырос на 50%

В феврале текущего года показатель увеличился на 1,1%. Объем производства сельхозпродукции в марте в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 382,9 миллиарда рублей, в январе-марте — 848,9 миллиарда рублей. В 2021 году производство продукции сельского хозяйства снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.

На конец марта поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 17,9 миллиона голов, уменьшившись на 2,4% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 7,8 миллиона голов (на 1,7% меньше). Поголовье свиней выросло на 2% — до 26,9 миллиона, овец и коз — снизилось на 3,8%, до 21,5 миллиона, птицы — выросло на 1%, до 549,1 миллиона голов.

На хозяйства населения приходилось 39,6% поголовья крупного рогатого скота, 7,8% свиней, 46% овец и коз (на конец марта 2021 года — 40,2%, 8,9% и 46,6% соответственно).

Производство скота и птицы на убой в марте в хозяйствах всех категорий выросло на 5,4% в годовом выражении — до 1,3 миллиона тонн (в живом весе), производство молока в марте повысилось на 1,6%, до 2,6 миллиона тонн, производство яиц по сравнению с мартом прошлого года выросло на 2,7% и составило 3,8 миллиарда штук.