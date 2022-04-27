МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. СОБЯНИН: ТЕ, КТО ПЛАНИРОВАЛ САНКЦИИ ПРОТИВ МОСКВЫ И РОССИИ, ДУМАЛИ, ЧТО НАСТУПИТ КОЛЛАПС, А МЫ ВЫСТОЯЛИ И СПОКОЙНО РАБОТАЕМ

СОБЯНИН: НЕСМОТРЯ НИ НА КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, МОСКВА НЕ ОТМЕНЯЕТ СВОИ ПРОГРАММЫ, ИДЁТ СВОИМ ПУТЕМ, И ЭТО ЗАЛОГ ПОБЕДЫ, МОСКВА СТАНЕТ ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ

СОБЯНИН: Я УВЕРЕН, ЧТО ЭКОНОМИКА МОСКВЫ ВЫСТОИТ, ПАДЕНИЯ ТОВАРООБОРОТА И БЮДЖЕТА НЕ ПРОИЗОШЛО

СОБЯНИН: ЦЕНЫ НА МНОГИЕ ВИДЫ ТОВАРОВ В МАГАЗИНАХ УЖЕ НАЧАЛИ ПАДАТЬ, ЭТО ГОВОРИТ О СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ, НИ ПО ОДНОЙ ГРУППЕ ТОВАРОВ НЕТ ДЕФИЦИТА