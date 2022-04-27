МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies оценила убытки от обесценения активов в первом квартале в 4,1 миллиарда долларов, главным образом по отношению к "Арктик СПГ 2", что связано с рисками вокруг европейских санкций, сообщила французская компания в своем пресс-релизе. Российские индексы по итогам торгов сильно растут второй день подряд

"TotalEnergies решила зафиксировать на своих счетах по состоянию на 31 марта 2022 года обесценение в 4,1 миллиарда долларов в отношении, главным образом, "Арктик СПГ 2", — говорится в релизе.

Компания объясняет такие меры санкциями ЕС. TotalEnergies 22 марта заявила о постепенной приостановке своей деятельности в России и прекращении инвестиций в российские проекты, в частности "Арктик СПГ 2". В релизе компания уточняет, что тогда решила больше не отражать доказанные запасы "Арктик СПГ 2".

А 8 апреля, сообщает компания, ЕС ввел санкции, запрещающие экспорт из стран союза товаров и технологий для проектов по сжижению природного газа (СПГ) в пользу российских компаний. Такие меры создают дополнительные риски для реализации проекта, считает TotalEnergies.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.