МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в марте замедлился до 1,6% в годовом выражении после увеличения на 4,3% в феврале и 5,8% в январе, по итогам первого квартала текущего года рост экономики оценивается в 3,7% год к году, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". Еврокомиссия имеет план действий, если Россия прекратит поставки газа

"По оценке Минэкономразвития России, в марте 2022 года рост ВВП замедлился до 1,6% год к году после 4,3% году в феврале и 5,8% год к году в январе. Рост по итогам первого квартала 2022 года оценивается на уровне 3,7%", — говорится в документе.

Как отмечает министерство, из базовых отраслей экономики основной вклад в замедление роста ВВП внесло промышленное производство, темпы роста которого в марте снизились до 3% в годовом выражении после 6,3% в феврале.

"В то время как годовые темпы роста добычи полезных ископаемых сохранялись на высоких уровнях (7,8% год к году в марте), в обрабатывающей промышленности в марте выпуск сократился на 0,3% год к году за счет снижения производства в машиностроении и нефтепереработке. В пищевой промышленности, химическом комплексе, металлургии темпы роста выпуска снизились, но сохранились в положительной области", — добавили в ведомстве.

В среду глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП России по итогам 2022 года, согласно предварительному прогнозу Минэкономразвития, составит 8,8% (в консервативном варианте спад может составить 12,4%).