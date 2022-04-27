МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. США и их союзники в предстоящие недели продолжат вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы продолжим вводить новые санкции в предстоящие недели. Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине", — сказал Блинкен во время слушаний в сенате.

Он добавил, что американская администрация будет концентрировать свое внимание на дополнительных секторах российской экономики в контексте ужесточения санкций.

"Мы продолжим фокусировать внимание на дополнительных секторах российской экономики, чтобы гарантировать наращивание нашего давления на Россию", — отметил глава американской дипломатии.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.