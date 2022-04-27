МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза намерены обсудить энергетическую ситуацию в регионе 2 мая, следует из заявления французского председательства в Совете ЕС. Европейские фондовые биржи закрылись ростом

"Энергетическая ситуация, которая складывается в Евросоюзе, в контексте войны на Украине: внеочередная встреча министров энергетики ЕС состоится в понедельник 2 мая", — говорится в заявлении французского председательства в Twitter.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.

Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", сообщала ранее ЕК. Еврокомиссия к середине мая планирует представить план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз ввел пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, различных секторов экономики России. Седьмого апреля Европарламент принял резолюцию с призывом ввести "тотальное эмбарго" на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено в случае изменения позиции РФ по Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.