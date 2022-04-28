МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, сейчас идет обследование, заявил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин. Херсонская область Украины переходит в рублевую зону

"Планируем", — сказал он в ответ на вопрос, планирует ли его министерство помогать в восстановлении Мариуполя.

"Пока не намерение, а обследование", — уточнил он, отвечая на вопрос, есть ли уже какие-то предварительные наметки по этой линии или же это пока просто намерение.