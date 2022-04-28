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Глава Минстроя России сделал заявление о Мариуполе
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Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, сейчас идет обследование, заявил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин. "Планируем", — сказал он в ответ на... ПРАЙМ, 28.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, сейчас идет обследование, заявил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин.
"Планируем", — сказал он в ответ на вопрос, планирует ли его министерство помогать в восстановлении Мариуполя.
"Пока не намерение, а обследование", — уточнил он, отвечая на вопрос, есть ли уже какие-то предварительные наметки по этой линии или же это пока просто намерение.