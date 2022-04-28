МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Вода по Северо-Крымскому каналу в Крым будет поставляться гарантировано, возобновления водной блокады полуострова никто больше не допустит, заявил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов. Херсонская область Украины переходит в рублевую зону

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом.

"Херсонская область готова и будет гарантировано обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма", — сказал Стремоусов.

По его словам, в области уже проходят задержания ряда местных чиновников и радикалов, отдававших приказы и причастных к блокадам Крымского полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.

Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.