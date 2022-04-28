МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Выручка Veon Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), по МСФО в первом квартале 2022 года уменьшилась на 0,4% в годовом выражении — до 1,823 миллиарда долларов с 1,83 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Deutsche Bank превысила миллиард евро

Данные по чистой прибыли не указываются. Показатель EBITDA в первом квартале составил 775 миллионов долларов, сократившись на 4% с 808 миллионов год назад.

Чистый долг уменьшился до 7,78 миллиарда долларов с 8,123 миллиарда годом ранее.