МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в своём Telegram-канале, что если Запад начнет конфискацию имущества российских физических и юридических лиц, такие действия не останутся без ответных мер. Киев упростил процедуру конфискации активов россиян

Он пояснил, что "если "правовые" и "демократические" государства Запада начнут проводить конфискации имущества российских физических и юридических лиц, то мы примем сопоставимые меры в отношении имущества иностранных резидентов и расширим применение института конфискации по российскому законодательств".