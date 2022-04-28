МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проект закона конгресса США, который предусматривает конфискацию и передачу Украине российских активов. В ходе эфира на YouTube-канале "Соловьев.Live" она заявила, что на все меры, в том числе "идиотические", РФ будет отвечать. В Совфеде предупредили Запад о последствиях конфискации имущества россиян

Также Захарову попросили прокомментировать предложения Запада о рассмотрении признание России "спонсором терроризма". Она напомнила, что Британия и США "недружественными они уже стали с целым комплексом последствий".

"А все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера,они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать", — пояснила она.