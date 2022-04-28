РИМ, 28 апр — ПРАЙМ. Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила в интервью итальянской газете il Messaggero, что целью ЕС должно стать "обнуление поставок газа, нефти, угля и ядерного топлива из России", а финальным этапом должно быть "полное прекращение закупки метана". В "Газпроме" рассказали, как идет транзит газа через Украину 28 апреля

По ее словам, Европарламент хочет немедленного эмбарго на все поставки энергоносителей из России.

"Мы не боимся России: это прежде всего время, чтобы мобилизоваться всем вместе и поддержать Польшу, Болгарию и любое другое государство-член, на которое Путин захочет нацелиться. ЕС нельзя шантажировать", — сказала она.

Также она отметила, Россия "не может быть одновременно членом международного сообщества и агрессором, который совершает военные преступления".

Она добавила, что ЕС должен стать невосприимчивым "ко всем угрозам: это означает диверсификацию наших источников энергии, больше инвестиций в возобновляемые источники энергии, принятие новых и более жестких санкций против России и увеличение нашей помощи Украине при продолжении поддержки нашего бизнеса и наших граждан".

Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", сообщала ранее ЕК. Еврокомиссия к середине мая планирует представить план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

КУРС НА УСИЛЕНИЕ САНКЦИЙ

Метсола заявила, что Европарламент продолжит требовать расширение санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине, будет обсуждать этот вопрос на пленарной сессии в Страсбурге в начале мая.

"Мы всегда призывали к более существенной и эффективной военной и иной поддержке Украины, осуждали действия России. Мы продолжим требовать больше санкций, и мы продолжим требовать усиление действующих санкций самым эффективным образом. Мы будем это обсуждать на следующей неделе в Страсбурге", — сказала она.