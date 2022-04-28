МИНСК, 28 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода с российского рынка ряда западных компаний. Белоруссия планирует увеличить экспорт продовольствия и сельхозпродукции

"Белорусские предприятия готовы обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода из страны западных компаний", — приводит слова Лукашенко агентство Белта. Данное заявление он сделал на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым.

Лукашенко подчеркнул, что в свое время Белоруссия сделала ставку на собственные силы в развитии промышленности и, как показало время, не прогадала.

"У нас не стоит (в нынешних условиях западных санкций — ред.) так жестко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры — пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать", — заявил белорусский президент.