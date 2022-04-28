ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба кабинета министров Эстонии сообщила, что правительство страны одобрило изменения в законе о государственных закупках, которые на основании санкций ЕС запрещают закупки у российских компаний и физических лиц. В Эстонии не планируют платить за газ в рублях

В сообщении сказано, что запрещается заключать договоры о закупках или продолжение контракта с лицом, являющимся гражданином, резидентом предпринимателем в РФ, находящимися под санкциями ЕС. Поправки предусматривают, что заказчик имеет право запрашивать подтверждения, данные и доказательства от компаний, участвующих в государственных закупках, для проверки отсутствия международных санкций в их отношении.

Кабмин Эстонии отмечает, что основания для отклонения тендера будут изменены с учетом возможных санкций. Уже заключенные договоры, в которых субъекты находятся под международными санкциями, могут быть расторгнуты досрочно. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.