МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Экономический рост в США в 1-м квартале замедлился из-за перебоев с поставками, дефицита рабочей силы и высоких темпов инфляции, которые сдерживают темпы восстановления, считают экономисты. Asia Times: США шокированы отказом Индии ввести санкции против Москвы

Согласно подсчетам опрошенных WSJ экспертов, ВВП США за первые три месяца текущего года в годовом исчислении вырос на 1,0% после роста на 6,9% в конце прошлого года. Таким образом, темпы роста американской экономики могут достичь минимума с весны 2020 года, когда пандемия Covid-19 и связанные с ней локдауны привели к резкой, хотя и короткой, рецессии.

Некоторые экономисты полагают, что ВВП США в 1-м квартале мог и сократиться. По мнению многих экспертов, сокращение ВВП или замедление его роста могут быть обусловлены падением показателей инвестиций в товарно-материальные запасы, которые демонстрировали резкий рост в конце прошлого года. Кроме того, увеличение дефицита внешней торговли тоже может способствовать замедлению экономического роста, поскольку импорт в США значительно превышает экспорт.

Экономисты считают, что в целом экономика остается устойчивой, поскольку потребители и бизнес в рамках отчетного периода продолжали активно тратить денежные средства. Тем не менее некоторые видят риски более глубокого замедления роста ВВП, главным из которых является высокая инфляция.

Показатели за 1-й квартал, как ожидается, ознаменуют начало долгосрочного замедления экономики, отражая исчезновение многих связанных с пандемией коронавируса факторов, способствовавших росту ВВП в прошлом году, таких как государственные меры стимулирования, оживление экономической активности после снятия коронавирусных ограничений и вакцинация населения. Эти факторы позволили ВВП США превысить докоронавирусный пик к середине 2021 года.

"Экономике очень сложно расти быстрыми темпами, после того как она в значительной степени восстановилась", — отметил Дэвид Берсон, главный экономист Nationwide Mutual Insurance Co.

Повышение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы США тоже оказывает давление на экономический рост. Руководители центрального банка в марте повысили ставку на четверть процентного пункта с уровней, близких к нулю, и просигнализировали о высокой вероятности дальнейших повышений.

Опрошенные WSJ экономисты прогнозируют, что ВВП в 4-м квартале 2022 года покажет годовой рост на 2,6%. Такой результат будет соответствовать показателю 2019 года, но окажется существенно ниже, чем в 4-м квартале 2021 года, когда рост составлял 5,5%.

Рынок труда сейчас является ключевым источником экономической силы США. Число заявок на пособие по безработице, отражающее число увольнений, находится вблизи исторических минимумов, поскольку работодатели стремятся удержать персонал на фоне дефицита рабочей силы. Американские компании активно нанимают сотрудников и повышают заработные платы, оказывая поддержку потребительским расходам, главному драйверу экономического роста в США.

При этом высокая инфляция сокращает покупательную способность домохозяйств. Потребительские цены в марте выросли на 8,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув максимума за четыре десятилетия. Повышенные темпы инфляции нивелируют повышение зарплат многих работников, так как средний почасовой заработок в США за тот же период вырос всего на 5,6%. Стремительный рост цен также вредит бизнесу.

Большинство экономистов, участвовавших в опросе WSJ, осознают риск экономического спада, однако считают, что ФРС все же сможет взять инфляцию под контроль, не вызвав рецессии. Экономика сможет выдержать более высокие процентные ставки, поскольку безработица находится вблизи рекордных минимумов, доходы стабильно растут, а долговые обязательства потребителей находятся на относительно невысоких уровнях, заявляют они.

Центральному банку никогда ранее не удавалось добиться столь значительного замедления инфляции, как он планирует сейчас, избежав при этом рецессии. Тем не менее руководители ФРС считают возможным снижение спроса на рабочую силу без увольнений и замедление роста цен без рецессии.

Американцы сокращают расходы на крупные покупки, однако все больше тратят на услуги, тогда как число случаев заражения коронавирусом снижается, а власти смягчают оставшиеся коронавирусные ограничения. Одним из главных примеров является сфера туризма: число постояльцев отелей с января выросло, как и число пассажиров авиалиний.

— Автор Sarah Chaney Cambon

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ