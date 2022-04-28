С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году подтвердили 69 стран, сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городского Законодательного собрания.

"Хотел бы проинформировать: 69 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. И заявки продолжают идти. Экономический форум состоится", — сказал он.