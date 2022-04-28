МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Байден рассказал о планах на активы предпринимателей из России

Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ждали, наоборот, замедления инфляции до 7,2%.

В апреле потребительские цены в Германии выросли на 0,8% при прогнозе роста на 0,6% после мартовских 2,5%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, за год ускорили рост до 7,8% с 7,6% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали сохранения показателя на уровне марта. За апрель выросли на 0,7% после 2,5% месяцем ранее при прогнозе роста на 0,4%.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.