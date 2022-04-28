МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 апреля, снизилось на пять тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 180 тысяч, сообщило министерство труда страны. ВВП США сократился в первом квартале согласно первой оценке

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством DailyFХ. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 185 тысяч со 184 тысяч.