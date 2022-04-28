МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно первой оценке, уменьшился на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю ожидаемо упало

Это первое снижение экономики США со второго квартала 2020 года.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, напротив, роста американской экономики — на 1,1% в пересчете на год.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по первой оценке, выросли на 2,7% в пересчёте на год после увеличения на 2,5% в четвертом квартале прошлого года.

В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 3,6%. В четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 6,9% в пересчете на год и на 5,5% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.