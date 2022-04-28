МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил РИА Новости, что возможные действия Вашингтона по изъятию активов российских бизнесменов оттолкнет от США другие страны, инвесторов, сократит международные расчеты в долларах. МИД России прокомментировал инициативу США о конфискации активов

По его словам, в этой ситуации нужно понимать, что любое действие имеет противодействие.

"И если вы изымаете активы у наших физических лиц за рубежом, мы будем изымать активы у ваших физлиц", — сказал он.

Сенатор считает, что тема должна обсуждаться на международных площадках, когда принимаются неправовые решения о чужой собственности.

Кроме того, возможное решение Вашингтона, по мнению Абрамова, "оттолкнет от США другие страны, инвесторов, сократит взаиморасчеты в долларах".

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов завил, что возможное изъятие активов у российских бизнесменов может повлечь ответные законодательные меры по отношению к лицам, аффилированным с "вашингтонским обкомом", при этом речь не идет о конкретном гражданстве.

"Такие вещи спускать нельзя. Самим бизнесменам нужно затаскать по судам американцев", — сказал он, не исключив и дополнительную помощь государства.

"Если мы увидим, что это реальная атака недружественного государства на представителей российского делового климата, возможно внесение изменений в законодательство, которые позволят соответствующим образом действовать к лицам, аффилированным с "вашингтонским обкомом", — заявил политик.

Он подчеркнул, что "нельзя преследовать людей просто за американский паспорт". Но есть те, кто аффилирован с Вашингтоном, принимающим неправовые отношения.

Говоря о возможных поправках в законодательство об ответных мерах, Климов пояснил: "Речь идет не о (конкретном) гражданстве".

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден намерен представить парламенту инициативу об изъятии активов "российских олигархов", которые могут быть направлены Украине.