МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Это один из вопросов, к которому мы попросили присмотреться наших адвокатов: какие полномочия будут нужны потенциально для изъятия этих активов", — сказал Блинкен на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.

Так он ответил на вопрос, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам, в том числе Центробанка, по той же модели, которую предлагается использовать для изъятия арестованного имущества российских бизнесменов. Блинкен ответил на этот вопрос утвердительно.