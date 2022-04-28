МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Снятие санкций, введенных в отношении России, потребует как минимум прекращения боевых действий на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Премьер Финляндии предлагает ввести новые санкции на импорт из России

"Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде", — сказал Блинкен в ходе слушаний в палате представителей конгресса США. Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос, потребует ли отмена введенных в отношении РФ американских санкций прекращения боевых действий на Украине.

Госсекретаря США также спросили, нужно ли России для достижения этой цели полностью вывести свои войска с Украины, но Блинкен отказался прямо отвечать на вопрос.

После начала специальной военной операции России на Украине США и Евросоюз ввели масштабные санкции против физических лиц, организаций, различных секторов российской экономики. Россия начала операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он указывал, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. По словам российского президента, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.