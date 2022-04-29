МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) запускает процесс изучения и возможности внедрения развития в России элементов и инструментов исламской экономики, банкинга и страхового дела, сообщил РИА Новости глава мусульманской организации Альбир Крганов.

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"Для запуска процесса изучения и опыта внедрения элементов и инструментов исламской экономики, банкинга и страхового дела будут созданы соответствующие рабочие группы из представителей профильных комиссий Общественной палаты РФ. Затем состоится обсуждение с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и представителями деловых кругов", — сказал Крганов по итогам рабочей встречи в Общественной палате России общественно-религиозных деятелей, представителей органов власти и бизнес-сообщества.

По словам Крганова, по оценкам доля применения инструментов исламской экономики в России может достичь 2-3%, а это значит, что миллионы граждан РФ получат доступ к новому, альтернативному варианту ведения финансов.

"Мы видим большой интерес исламских стран наладить более тесное партнерство в экономической сфере с Россией. Так же и представители миллионов мусульман России видят заинтересованность и внутри страны, поэтому я уверен, что продукты исламских финансов будут востребованы вне зависимости от вероисповедания. Сейчас необходимо проработать вопрос на законодательном уровне, обязательно нужно оптимизировать налоги и другие вопросы", — заключил Крганов.