МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Параллельный импорт позволит сдержать рост цен на зарубежную продукцию в России, это произойдет благодаря конкуренции со стороны неофициальных импортеров в поставках товаров в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Минпромторг нашел способы снизить цены на стройматериалы

"К сожалению, одностороннее решение некоторых компаний о выходе с российского рынка не отвечает принципам открытости и честной конкуренции. В то время как наличие конкуренции в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортеров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост стоимости импортируемой продукции", — ответили в Минпромторге, отвечая на вопрос о влиянии легализации параллельного импорта на стоимость товаров.

В министерстве уточнили, что на данный момент перечень товаров для параллельного импорта находится на регистрации в Минюсте. По завершении процедуры регистрации он будет опубликован на официальном сайте Минпромторга.

Как в начале недели отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.