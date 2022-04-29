МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. России в текущих условиях в вопросах импортозамещения не стоит уповать только на Китай, при всем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином в экономических отношениях двух стран хватает проблем, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Китай оценил заявление G7 против участия России в мероприятиях G20

"В вопросах импортозамещения надо крепко думать, понять, что нам нужно, и как, у кого это лучше всего взять. Ведь не все, что делается в США или в ЕС, можно теперь легко найти в той же Азии или на других континентах. Технологический прогресс Америки и Европы все-таки выше, чем где бы то ни было. Не стоит также во всем уповать на Китай, хотя они за последнее время сделали серьезные шаги во многих отраслях", — сказал он.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что знает ситуацию изнутри, поскольку является сопредседателем Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. "У нас при всем высочайшем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином хватает своих проблем в области экономической", — заметил он.

По его словам, "сейчас, например, многие компании, банки КНР откровенно боятся с нами работать". "Так как они всерьез опасаются вторичных санкций со стороны Вашингтона, который для них остается наиглавнейшим торговым партнером. Мы же в этом ряду лишь на 13 месте", — напомнил Титов.

"Не говоря уже о давно существующей между нами проблеме во взаиморасчетах. Мы лет 20 никак в полном объеме не можем перейти на расчеты в национальных валютах, что позволило бы обеим сторонам уйти от долларовой зависимости. Возможно, процесс поможет ускорить создание клиринговых центров, специальных банков", — заключил уполномоченный.

По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% до 755,645 миллиарда долларов, тогда как российско-китайский товарооборот за тот же период составил 146,887 миллиарда долларов.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.