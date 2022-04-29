МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Возобновление экономических связей России и Германии позволило бы Берлину договориться о способах оплаты за поставки газа. Об этом рассказал агентству РИА Новости член комитета бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. В бундестаге предложили новый способ запуска "Северного потока-2"

Он считает, что замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, которая направлена на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе.

"Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях. Я думаю, что приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения мирных переговоров. Тогда уж точно будет легче договориться об условиях оплаты", — считает политик.

Напомним, что президент России Владимир Путин в конце марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в недружественные страны в рубли, чтобы отказаться от использования в международных расчетах долларов и евро. После этого президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

По новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за поставки энергоресурса. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже. После этого кредитная организация будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — экспортером "Газпром".

"Газпром" 27 апреля сообщил, что приостановил с этого дня поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.