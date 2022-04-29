Лидер партии "Альтернатива для Германии": заморозка российской валюты является деструктивной мерой
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Возобновление экономических связей России и Германии позволило бы Берлину договориться о способах оплаты за поставки газа. Об этом рассказал агентству РИА Новости член комитета бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
Он считает, что замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, которая направлена на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе.
"Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях. Я думаю, что приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения мирных переговоров. Тогда уж точно будет легче договориться об условиях оплаты", — считает политик.
Напомним, что президент России Владимир Путин в конце марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в недружественные страны в рубли, чтобы отказаться от использования в международных расчетах долларов и евро. После этого президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
По новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за поставки энергоресурса. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже. После этого кредитная организация будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — экспортером "Газпром".
"Газпром" 27 апреля сообщил, что приостановил с этого дня поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
https://1prime.ru/state_regulation/20220429/836788025.html