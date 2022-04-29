МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Легализация параллельного импорта не отменяет необходимости цифровой маркировки, все ввозимые в РФ таким образом товары будут маркироваться, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Бизнес опасается хакерских атак на оператора маркировки

"Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией. Постановление правительства РФ №506 от 29.03.2022 о разрешении параллельного импорта – ввоза в страну товаров без разрешения правообладателя – не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на эти товары", — отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что сейчас в России создана вся инфраструктура для оперативного нанесения такой маркировки в ходе таможенного оформления товаров. Стоимость кода маркировки — 50 копеек, она не влечет за собой удорожания стоимости товаров для конечного потребителя.

Кроме того, в полном объеме сохраняется возможность покупателя с помощью мобильного приложения "Честный знак" отсканировать код, нанесенный на товар, который еще находится на полке магазина, проверить его легальность, а также получить исчерпывающую информацию о нем еще до совершения покупки, напомнили в Минпромторге.

Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года для борьбы с нелегальным оборотом и защиты населения от опасных для здоровья товаров. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, фотоаппараты и шины. Также проводятся эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, БАДов, медицинских изделий, антисептиков, электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.