МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась в апреле до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 17,7%

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и стал рекордным за всю историю наблюдений.

Годом ранее в апреле в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,6% годовых.

Только за апрель нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,6%.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,5% с 2,9% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3,2%.