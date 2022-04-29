МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов заявил РИА Новости, что федеральный бюджет России по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП. Силуанов оценил возможность отказа Европы от газа из России

По словам министра, в этом году были приняты "достаточно затратные решения по отсрочке страховых взносов по целому ряду отраслей и направлений".

"Это около 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту сумму нам нужно будет увеличить использование средств Фонда национального благосостояния. Посмотрим также, как будет развиваться ситуация с доходной частью бюджета и новыми обязательствами, которые у нас сейчас принимаются. Я думаю, что в этом году будет дефицит бюджета порядка 1% ВВП", — сказал он.

Закон о бюджете на 2022 год предусматривает профицит в 1,1% ВВП, но уже весной премьер-министр Михаил Мишустин признал, что профицита в текущем году не будет. При этом правительство в этом году получило право гибко подойти к исполнению бюджета, перераспределяя средства казны на приоритетные направления без внесения поправок в закон.

Профицитный бюджет Минфин изначально планировал и на 2023 год с выходом на небольшой дефицит в 2024 году.

Силуанов отметил, что сейчас Минфину еще только предстоит согласовать детали нового макроэкономического прогноза на следующую трехлетку, на основании которого начнется формирование проекта бюджета.

"Мы сейчас планируем бюджет, уточняем детали прогноза. Задача заключается в том, чтобы нам с 2025 года выйти на понятные принципы и правила формирования бюджета, а до этого установить переходный период для перехода на такие принципы", – сказал он, уточнив, что на этой неделе работа с прогнозом будет завершена.