ПАРИЖ, 29 апр — ПРАЙМ. Цены на энергоносители во Франции увеличились на 26,6% в годовом выражении, потребительские цены выросли за год на 4,8%, свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований (Insee). Уровень ВВП Франции за первый квартал не оправдал ожидания аналитиков

Согласно оценке института, рост потребительских цен в апреле в целом был умеренным — на 0,4% после 1,4% в период с февраля по март. Но цены на продукты питания, услуги и промышленные товары росли быстрее, чем в предыдущие месяцы.

Таким образом, в годовом выражении потребительские цены увеличились на 4,8%, в том числе цены на энергоносители на 26,6%, а цены на промышленные товары и услуги — на 2,7% и 2,9% соответственно.

При этом на фоне остальной Европы ситуация во Франции ещё не самая неблагоприятная. Как сообщил ранее Евростат, общая годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, а только за апрель потребительские цены выросли на 0,6%.