МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 18-23%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%.

Предыдущий прогноз ЦБ публиковал 11 февраля. Тогда регулятор ожидал, что инфляция по итогам 2022 года составит 5-6%.

ЦБ РФ в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку сразу до 14% с 17% годовых.

Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции в России станут эффективность импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта, говорится в сообщении Банка России. "Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих", — говорится в пресс-релизе.

"Проинфляционные риски несколько снизились, но остаются существенными. Они прежде всего связаны с дальнейшим усилением внешних торговых и финансовых ограничений", — говорится в сообщении.

"Снижение потенциала российской экономики вследствие ограничительных мер может оказаться более значительным, чем предполагается в базовом сценарии. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями", — отметил ЦБ.